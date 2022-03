NFT, ecco la Top 10 dei crypto influencer secondo FLU Plus

Dopo aver analizzato nel nostro speciale quali sono le nuove frontiere dell'arte con gli NFT e i primi musei, torniamo a parlare dei token non fungibili grazie ai preziosi dati raccolti da FLU Plus.

La suite di influencer marketing, infatti, ha permesso di stilare una classifica degli influencer di spicco nel mondo NFT e crypto art nella popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni.

Tra i più seguiti, al primo posto troviamo Federico Clapis, noto nello spazio crypto principalmente per la sua opera "Tank Fish", seguito da Leopoldo D'Angelo e da Annibale Siconolfi. L'analisi di FLU Plus prende in considerazione i dati raccolti da Instagram in termini di engagement rate e la classifica completa è così composta:

Federico Clapis

Leopoldo D'Angelo

Annibale Siconolfi

Giusy Amoroso

Skygolpe

Catello Gragnaniello

Giovanni Motta

Giuseppe Lo Schiavo

Stefano Fraone

Fabio Catapano

Immancabile il commento di Clapis, il quale ha dichiarato che "Spesso da fuori questo mondo può sembrare solo un atto speculativo per dei trailer creativi che amano commercializzare immagini. La cosa che non tutti sanno è però che spesso c’è un’autentica passione tra i collezionisti. Si tratta di un viaggio molto più ‘romantico’ rispetto a quello che si pensa, una community molto coesa e unita dalla sete e il desiderio di vedere il futuro avverato".

Allo stesso modo, Leopoldo "Dangiuz" D'Angelo, ha spiegato che "Una volta passata la fase embrionale ‘è soltanto un trend!’, ‘è soltanto una bolla’ e con un po' di assestamento per far passare lo scetticismo iniziale e chiarire il gran polverone su che cos'è in realtà un NFT (tecnologia utilizzabile in moltissimi modi ed ambiti), ci si può finalmente concentrare su come fisico e digitale possano entrambi fare uso di questa nuova tecnologia. Ad esempio, molti musei e gallerie, sia in Italia che all'estero, hanno già accolto a braccia aperte iniziative riguardanti esposizioni e mostre di artisti digitali".

Per saperne di più sulla nuova frontiera dell'arte, suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro speciale sugli NFT.