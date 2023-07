L'NFT del primo tweet di Jack Dorsey non vale più niente: costa solo 4 Dollari!

Nel 2021, il fondatore di Twitter Jack Dorsey aveva messo all'asta un NFT del suo primo tweet, ovvero uno screenshot del primo post mai pubblicato sul social network "cinguettante". Prima del tracollo del mercato NFT del 2022, l'asta aveva raggiunto cifre milionarie, ma ora sembra che il token non fungibile valga pochissimo.

Stando a quanto riportato da Stocktwits su Threads, il prezzo del primo tweet della storia in formato NFT è crollato, raggiungendo nelle ultime ore il prezzo di 0,002 ETH, ovvero poco meno di 4 Dollari. L'utente organik, infatti, ha cercato di aggiudicarsi il pezzo all'asta con una spesa davvero irrisoria, dopo che, negli scorsi mesi, altri utenti hanno proposto cifre oscillanti tra i 15 e i 40 Dollari.

Che l'NFT venduto da Jack Dorsey fosse un flop in termini di domanda da parte della community e di prezzo lo sapevamo da tempo: durante l'ultima asta pubblica del token del primo tweet di sempre non erano certo mancata le offerte al ribasso, con prezzi medi che, già lo scorso anno, non superavano i 30 Dollari.

In origine, l'NFT era stato acquistato per 2,9 milioni di Dollari, perciò esso ha perso quasi del tutto il proprio valore nel corso dell'ultimo anno. Ovviamente, accanto a queste offerte oscillanti tra i 4 e i 40 Dollari ve ne sono anche altre più "ragionevoli", ma comunque non comparabili con il prezzo di acquisto del token: per esempio, un compratore ha messo sul tavolo 2.000 Dollari per aggiudicarsi il tweet.

Il proprietario del token, Sina Estavi, ha detto di non avere alcuna intenzione di vendere il suo "pregiato" NFT a dei prezzi così bassi, spiegando anzi che potrebbe semplicemente tenerselo per sempre senza mai rivenderlo sul mercato o all'asta. Estavi, tuttavia, resta una figura piuttosto controversa nel mercato crypto, dal momento che in precedenza è stato arrestato per delle accuse di truffa, mentre oggi è tra i promotori di un nuovo token basato sull'IA.

A causare il tracollo del prezzo dell'NFT di Jack Dorsey sono ovviamente una serie di fattori concomitanti: dalla cattiva reputazione di cui gode il suo attuale proprietario si passa infatti alle traversie di Twitter degli ultimi mesi, che, soprattutto dopo il lancio di Threads di Meta, rischiano di tradursi in una crisi inarrestabile per il social network di San Francisco. In parallelo, la contrazione del mercato degli NFT non sembra accennare a volersi risolvere, pur andando avanti da più di un anno.