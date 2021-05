NGET: l'innovativo sistema per prevenire il terrorismo nucleare

Una nuova tecnologia di scansione utilizzata per individuare piccole quantità di materiali radioattivi è stata recentemente svelata da un gruppo di scienziati svedesi, con l'obiettivo di prevenire atti terroristici nucleari.

Questa innovativa tecnologia, come fa sapere il KTH Royal Institute of Technology su Nature Advance, può essere utilizzata negli aeroporti o nei porti marittimi, per coadiuvare l'ispezione di routine di persone e merci.

La tecnica consiste in una particolare forma di tomografia, in cui il sistema consente di creare una rapida immagine in 3d della fonte di emissione di neutroni e raggi gamma dal plutonio utilizzato per armi ed altri materiali nucleari.

Questo sistema, chiamato NGET (Neutron-Gamma Emission Tomography), ha capacità superiori ai normali rilevatori di radiazioni esistenti, misurando infatti le correlazioni di tempo ed energia tra le particelle emesse nella fissione nucleare ed utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per identificare la loro provenienza.

Il sistema cerca le convergenze delle emissioni di neutroni e raggi gamma, che mappate simultaneamente ed in tempo reale consentono di individuarne l'origine. Questa innovativa tecnologia ha un a sensibilità molto elevata, potendo rilevare in pochi secondi piccole quantità di plutonio a seconda dell'applicazione e della composizione del suo isotopo.

NGET non sarà solo utilizzato per identificare armi nucleari e "bombe sporche" che disperdono emissioni, potrà infatti essere utilizzato anche per rilevare le radiazioni ambientali, come perdite dagli impianti nucleari o da fonti naturali. L'obiettivo finale sarà riuscire ad equipaggiare alcuni droni con il sistema NGET, per avere così massima capacità di controllo.

In caso di emergenza radiologica è estremamente importante essere in grado di mappare rapidamente la contaminazione nell'ambiente al fine di proteggere la popolazione nel miglior modo possibile.