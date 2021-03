Niantic Labs e realtà aumentata: qualcosa bolle in pentola

Dopo aver dato un'occhiata al prototipo di Hololens 2, frutto della collaborazione nata proprio tra Microsoft e Niantic, la software house di Ingress e Pokemon GO ha deciso di stuzzicare la nostra fantasia con un teaser pubblicato dal CEO John Hanke.

Nella foto pubblicata da Hanke è possibile osservare il dettaglio di quelli che potrebbero essere degli occhiali per la realtà aumentata oppure delle lenti smart per il tempo libero. Distinguibili le lenti, la montatura e anche un particolare del corpo contenente l'elettronica e i fori dell'altoparlante, con il logo di Niantic in primo piano.

Al momento però non c'è ancora alcuna certezza ma solo ipotesi su questo nuovo intrigante device. Che si possa trattare di una proposta per l'attuale mercato degli smart glass, con filtro per la luce blu e speaker Bluetooth per l'attività all'aperto, purtroppo non possiamo ancora affermarlo con certezza.

Ricordiamo che l'AD di Niantic ha parlato più volte della sua visione prospettica e dell'enorme potenziale della realtà aumentata, dunque a quanto pare la compagnia potrebbe essere vicina a dare una forma alle sue fatiche. In tempi non sospetti la software house di San Francisco ha anche avviato una partnership con Qualcomm, sempre per quanto riguarda lo sviluppo di indossabili per la realtà aumentata e la mixed reality.