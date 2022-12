In Nicaragua, un gruppo di bambini sordi è riuscito a creare una nuova lingua

Tra i cambiamenti avvenuti in seguito alla rivoluzione sandinista in Nicaragua, nel 1979, il più inaspettato è stato forse la nascita di una nuova lingua. La lingua dei segni nicaraguense è l'unica lingua creata spontaneamente ad essere studiata ed osservata fin dall'inizio.

Immediatamente dopo la rivoluzione, furono messi in atto diversi programmi con l'intento di promuovere l'alfabetizzazione e l'abilità nel leggere lo spagnolo. Come risultato, venne istituita una scuola per l'educazione di bambini sordi, nella capitale Managua; secondo gli esperti si trattò della prima volta nella storia del paese in cui un gruppo di bambini sordi così numeroso fu riunito.

I bambini, che avevano tra i quattro e i sedici anni, non avevano avuto nessun tipo di esperienza con la lingua dei segni, fatta eccezione per dei brevi gesti che utilizzavano per comunicare a casa con i famigliari. Ma ben presto - nel corso degli anni '80 - se ai bambini sordi veniva insegnato come parlare e leggere lo spagnolo in classe, al di fuori della scuola cominciarono a sviluppare un loro proprio metodo di comunicazione, basato sui segni.

Tutte le lingue hanno una grammatica e una sintassi, ma i bambini della scuola di Managua non avevano idea di come la lingua funzionasse, poiché erano rimasti isolati da ogni forma di linguaggio, scritto o parlato, per tutta la loro vita; e nonostante i bambini più grandi avessero più esperienza di vita, lo sviluppo della nuova lingua fu guidato principalmente dai bambini più piccoli.

"Invecchiando, i nostri istinti di linguaggio tendono a diminuire," spiega James Shepard-Kegl, co-direttore del progetto NSL (Nicaraguan Sign Language). "Molti dei ragazzi più grandi non generavano regole grammatiche come i bambini. Hanno copiato la grammatica creata dai bambini più piccoli."

Non è chiaro quanti individui siano necessari per sviluppare una nuova lingua spontaneamente, o quanti di questi debbano essere bambini, ma gli studiosi delle lingue concordano nel ritenere questo fenomeno estremamente unico e degno di nota.

[Credit: Susan Meisalas/Magnum Photos]