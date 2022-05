NiceHash ce l'ha fatta: sblocco totale per mining sulle NVIDIA RTX Serie 30

Mentre la difficoltà nel mining di Bitcoin continua a salire, arriva un'ottima novità per chi ha a disposizione schede video NVIDIA RTX con hashrate limitato. A dare la notizia sono stati gli sviluppatori di NiceHash.

Trattandosi di una fonte tendenzialmente attendibile, i rischi rispetto all'ultimo annuncio di questo tipo dovrebbero essere scongiurati. Stando alle parole degli sviluppatori, "siamo entusiasti di annunciare che NiceHash QuickMiner (Excavator) è il primo software in grado di sbloccare completamente (100%) le GPU LHR".

"Ora", continua NiceHash, "potrete avere maggiori profitti rispetto a qualunque altro software di mining sul mercato sfruttando le schede video LHR". Questa informazione, vitale per alcuni miner, è stata già confermata da fonti esterne come Benchmark.pl, che ha riportato lo sblocco della RTX 3080 Ti fino a 117 MH/s. Un salto niente male, rispetto ai precedenti 85 MH/s.

Ricordiamo che sempre NiceHash fu uno dei primi software a riuscire a sbloccare il potenziale delle Serie 30 LHR fino al 70% e adesso con il 100% sarà possibile beneficiare della potenza di queste schede in maniera ancora più profittevole.

Lo sblocco al momento funziona solo con DaggerHashimoto e soltanto su Windows.

Attualmente è ancora presto per affermare che questa sia una condizione sufficiente per mettere ancora più in ginocchio la disponibilità di schede video, soprattutto in un momento in cui il mercato delle GPU sembra in ripresa, però sicuramente la domanda potrebbe ridursi, seppur di poco.