Nicita dell'AGCOM propone la creazione di un'authority unica per il digitale

Da Napoli, dov'è intervenuto nel corso del Convegno "Verso un nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Il ruolo di AGCOM", il commissario dell'AGCOM, Antonio Nicita, ha proposto l'unione dell'authority da lui diretta con il Garante per la Privacy, il tutto allo scopo di favorire la regolazione per il digitale.

Secondo Nicita, infatti, “un’unica authority di regolazione per il digitale che nasca dalla fusione paritetica di Agcom e del Garante per la privacy e che permetta di esercitare un maggior potere ‘contrattuale’ e di moral suasion nei confronti delle piattaforme globali. Fatta eccezione per l’intervento antitrust che ha una sua specificità ed autonomia, man mano che il dato diventa il ‘prodotto’ al centro dei modelli di business della comunicazione digitale, il campo regolatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e quello del Garante per la protezione dei dati personali appaiono sempre più sovrapponibili".

Il tema portante, secondo Nicita, è da ricercare nel fatto che è "necessaria una nuova regolazione pubblica e indipendente, ancorata al benessere sociale, volta a prevenire posizioni dominanti durature, a garantire forme di pluralismo nel web, a restituire la piena proprietà del dato agli utenti, anche facendone emergere il valore nella transazione economica relativa”.

Il contesto attuale, in cui c'è il proliferare di competenze di verse ad organi diversi, non è di aiuto, ecco perchè “sarebbe auspicabile una fusione di Agcom e Garante per la privacy, le cui competenze, sancite a livello europeo, resterebbero intatte e costituirebbero un importante tassello nel percorso per la costruzione di un mercato regolato dell’uso del dato, che va affidata al legislatore”. La creazione di un'Authority unica, secondo Nicita potrebbe essere realizzata a breve tempo dal Parlamento.