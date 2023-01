Della popolarità di ChatGPT abbiamo a lungo parlato su queste pagine: l’IA sta spopolando sul web grazie alla capacità di fornire risposte realistiche. Tra i fan però non c’è il cantautore Nick Cave, che in un post sul suo blog ufficiale ha raccontato la sua esperienza.

L’artista ha affermato di aver chiesto a ChatGPT di scrivergli il testo di una canzone “nello stile di Nick Cave”. Il risultato è stato questo:

Verse 1:

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Verse 2:

I walk the streets, with my head held high

I’ve got my demons, but I’ll make them fly

I’ll dance with the devil, and I’ll play his game

I’ll be the one, to call his name

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Bridge:

I’ve got the blood of angels, on my hands

I’ve got the fire of hell, in my eyes

I’m the king of the abyss, I’m the ruler of the dark

I’m the one that they fear, in the shadows they hark

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Outro:

So come with me, to the edge of the night

Where the darkness and the light collide

We’ll walk the line, between the good and the bad

And we’ll see, who comes out on top in the end.

Il 65enne dei Nick Cave & The Bad Seeds, però, non sembra essere molto soddisfatto del risultato ottenuto e nel post pubblicato sul blog afferma senza mezzi termini che “questa canzone fa schifo. L’apocalisse è sulla buona strada”.

Secondo il cantautore, ChatGPT è “una grottesca presa in giro di ciò che significa essere umani”, ed afferma che scrivere canzoni va ben oltre il mimetismo.

“Quello che ha fatto ChatGPT è una farsa. Magari può essere in grado di scrivere un discorso, un saggio, un sermone ma anche un necrologio, ma non può scrivere una canzone. Col tempo magari potrebbe creare canzoni apparentemente indistinguibili dagli originali, ma saranno sempre delle repliche” è il duro attacco di Nick Cave che spiega come “le canzoni nascono dalla sofferenza, e sono basate sulla complessa lotta umana interna che dà il via alla composizione, una cosa che gli algoritmi non possono capire. I dati non soffrono. ChatGPT non ha un essere interiore, non è stato da nessuna parte, non ha vissuto nulla, non è andato oltre i suoi limiti e non ha la capacità di creare esperienze trascendentali da condividere”.