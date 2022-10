I nickname Telegram potranno essere venduti all'asta nell'app, acquisto solo con crypto

Negli ultimi anni si è parlato più volte di progetti nel mondo crypto pensati da Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, ma da diverso tempo non sono più sotto la luce dei riflettori. In queste ore, tuttavia, Telegram ha annunciato una piattaforma d’aste per i nickname Telegram sulla sua blockchain TON.

The Open Network e la criptovaluta nativa Toncoin, sviluppati e gestiti da Telegram, si preparano a essere gli strumenti utilizzabili per accedere ad aste per i nickname più unici presenti nel servizio di messaggistica. Il recente annuncio da parte dello stesso Durov toglie ogni dubbio: “Immaginate quanto potrebbe avere successo Telegram con i suoi 700 milioni di utenti se si inizia a mettere all’asta i nickname @ riservati, i link di gruppo e di canale”.

In altri termini, è come se Durov volesse proteggere i nomi utente sulla blockchain TON in maniera simile agli NFT. Il processo, poi, potrebbe addirittura riguardare adesivi ed emoji vendibili all’asta. Per ora saranno i “nomi utente di quattro lettere” a essere utilizzati in questa fase di test.

Sul canale dedicato all’iniziativa, invece, si legge: “La fase di sviluppo è quasi terminata e la piattaforma d'asta sarà lanciata a breve. Assicurati di non perdere l'occasione di acquisire i nomi utente più preziosi e di assicurarne la proprietà nel registro immutabile della blockchain di TON”.

In attesa di questa novità per vedere che futuro avrà, è stata confermata la multa a Telegram per oltre 5 milioni di euro posta dalle autorità tedesche. In Italia, invece, la Guardia di Finanza ha chiuso 545 canali Telegram.