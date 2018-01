Niente Android 8.0 Oreo su Honor 8, la società conferma

ha confermato chenon vedrà la luce sull' Honor 8 . Le indiscrezioni, trapelate già nelle scorse settimane,m hanno trovato conferma attraverso un tweet pubblicato nella giornata di ieri sull'account ufficiale Twitter del marchio gemello di Huawei.

Il produttore, inoltre, ha anche annunciato che ora sta valutando la possibilità di portare Android Oreo 8.0 con l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria EMUI sull'Honor 6X.

In precedenza, la compagnia aveva annunciato il lancio del cellulare con l'ultima build dell'UI EMUI 8.0, basata su Android 8.0 Oreo. EMUI 8.0 è attualmente disponibile per Honor 8 Lite e l'ultimo arrivato, l'Honor View 10, ma sarà disponibile anche su smartphone come l'Honor 8 Pro, Honor 9i ed Honor 8 Lite.

Sulle ragioni per cui la nuova versione del sistema operativo di Google non approderà su Honor 8, il produttore ha affermato che la decisione è stata presa per alcune "limitazioni hardware e software", che non rendono il cellulare compatibile con Android 8.0 Oreo. Lo smartphone, però, continuerà a ricevere le patch di sicurezza e sarà costantemente aggiornato.

La divisione indiana di Honor ha inoltre affermato che "l'arrivo di Android 8.0 Oreo ed EMUI per Honor 6X è in fase di valutazione. Informeremo gli utenti non appena sarà pronto. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni".

Sulle limitazioni hardware e software di cui parla il produttore e che l'hanno spinto a prendere questa decisione, però, non abbiamo alcun tipo di informazione.