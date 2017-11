Niente più hard fork per il Bitcoin: l'aggiornamento al protocollo non avverrà

Non avrà più luogo l'aggiornamento al protocollo del Bitcoin, questa è la decisione ufficiale annunciata da Mike Belshe, CEO e fondatore di BitGo, azienda che fornisce wallet (portafogli) . Belshe è uno dei leader del, una proposta che a quanto pare è troppo controversa e che non ha trovato abbastanza sostenitori.

"Purtroppo è chiaro che non abbiamo il consenso necessario per un aggiornamento pulito della dimensione del blocco (ndr: da 1 MB a 2MB previsti con SegWit2x). Continuare su questa strada significherebbe dividere la community in due parti e diventare un ostacolo per la crescita del Bitcoin. Questo non è mai stato l'obiettivo di SegWit2x" sono le parole di Belshe.

Per ora i piani per l'aumento delle dimensioni del singolo blocco della Blockchain da 1MB a 2MB è solo sospeso, dunque potrebbe essere riproposto in un futuro prossimo. La speranza dei sostenitori di SegWit2x è che si raggiunga un consenso più ampio prima di rilasciare l'aggiornamento.

Il movimento "NO2X" ha raggiunto in questi mesi abbastanza consensi sia tra le aziende che tra gli utenti fin dallo scorso maggio, anche se la proposta dell'aumento delle dimensioni del blocco risale al 2015.

Per avere più informazioni sulla situazione controversa dell'aggiornamento del protocollo Bitcoin e dei fork degli ultimi mesi, vi rimandiamo allo speciale dedicato che spiega nel dettaglio cosa sarebbe successo nel fork del 16 novembre.

Se non avete familiarità con il mondo delle criptovalute vi consigliamo la guida creata da everyeye che spiega i principi fondamentali del Bitcoin, così che possiate capire come funziona un sistema decentralizzato, ovvero la Blockchain al di sotto della maggior parte delle monete digitali.