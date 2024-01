Nightshade v1 è disponibile al download: il tool degli artisti per 'sabotare' l'IA

È già da un po' di tempo che si discute di "veleno digitale" per l'IA, nel senso della possibilità per gli artisti di contrastare l'utilizzo senza autorizzazioni dei propri lavori da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, solamente adesso è arrivata una svolta, in quanto è stato reso disponibile il tool Nightshade.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge nella giornata del 19 gennaio 2024, il team Glaze Project della University of Chicago ha reso disponibile al download la versione 1.0 del succitato strumento che consente di alterare il risultato di generazione delle immagini IA, promettendo di rendere di fatto "inutilizzabili" i lavori per cui è stato messo in atto "l'avvelenamento digitale".

In parole povere, quel che viene effettuato è una sorta di "sabotaggio digitale", che sfrutta modifiche a livello di pixel nell'immagine originale per far leggere ai sistemi di intelligenza artificiale qualcosa di diverso ed evitare dunque che quei servizi che infrangono il copyright riescano a farne uso in modo efficace. In questo modo, l'output finale risulterà infatti "corrotto", rilevando ad esempio il Cubismo come uno stile cartoon.

In ogni caso, le modifiche a livello di pixel sono pensate affinché non vadano a compromettere l'opera originale, quindi non devono essere implementati chissà quali cambiamenti a livello visivo. Se siete interessati al tool coinvolto, disponibile sia per PC Windows che per macOS, potreste magari voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Nightshade.