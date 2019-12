Nike brevetta le CryptoKicks: addio alle scarpe contraffatte grazie alla blockchain

L'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti ha pubblicato di recente una licenza assegnata a Nike per il marchio "CryptoKicks", relativo ad una linea di scarpe ancorate alla blockchain. Nella descrizione si parla ci un sistema che utilizzando la tecnologia permetterebbe agli utenti di verificare l'autenticità e quindi dire addio alle contraffazioni.

E' indubbio che il fenomeno delle imitazioni e falsi spacciati per autentici rappresenti un grosso problema per Nike, che è uno dei marchi d'abbigliamento più popolari al mondo. Alcuni modelli di sneakers inoltre possono costare anche diverse migliaia di Dollari, ecco perchè fornire agli utenti un modo per essere sicuri di ciò che si sta acquistando rappresenta una priorità fondamentale.

Ma come funziona il sistema?

Acquistando un paio di CryptoKicks si riceverà un token virtuale associato alla blockchain che permetterà al proprietario di verificare l'autenticità della scarpa.

Nel brevetto si legge che Nike non genererà più token delle calzature messe in vendita, ecco perchè sarà praticamente impossibile falsificarli. Qualora un utente dovesse decidere di rivendere le sue Nike, anche l'asset digitale dovrà essere modificato e trasferito, ovviamente usando la blockchain che validerà l'intera operazione.

Nike si servirà dei token digitali anche per memorizzare al loro interno tutte le informazioni delle scarpe: modello, colore, numero, caratteristiche particolari, stile ed altro.