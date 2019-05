Nike farà misurare le scarpe tramite l'applicazione utilizzando la realtà aumentata

Nike, come molti altri marchi d'abbigliamento, si sta affidando alle nuove tecnologie per consentire agli utenti di trovare la taglia giusta per le scarpe. Il popolare brand sportivo ha presentato Nike Fit, una nuova feature che utilizza una combinazione di dati, intelligenza artificiale ed algoritmi per scansionare i piedi.

Per i consumatori il tutto si limiterà all'utilizzo di un'applicazione che, basandosi sulla realtà aumentata, ci consentirà di scoprire qual è il numero giusto per ogni modello di sneakers. Nike afferma che la scelta di puntare su questo tipo di tecnologia è da imputare al fatto che in base ad una ricerca di settore è riuscita a scoprire che oltre il 60% delle persone indossa scarpe di dimensioni sbagliate.

L'esperienza si svolge tutta in realtà aumentata: basta aprire l'applicazione Nike, selezionare un prodotto e selezionare la nuova opzione inserita al fianco del menù che consente di scegliere la taglia per le scarpe. Da questo punto si aprirà la fotocamera ed inizierà il processo di misurazione.

L'app chiederà di stare accanto ad un muro e puntare lo smartphone ai piedi. Una volta riconosciuti ed isolati dall'ambiente circostante, inizierà la scansione che porterà all'indicazione della misura ideale. L'intero processo richiederà meno di un minuto.

Il tutto è mostrato in una serie di screenshot pubblicati da Engadget, che ha avuto modo di provare la feature.

La realtà aumentata, come ci ha mostrato Google, diventa sempre più centrale negli ecosistemi contemporanei.