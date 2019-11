Nike saluta Amazon: venderà solo tramite canali proprietari

Nike ha annunciato di non aver rinnovato l'accordo con Amazon per la vendita dei propri prodotti sulla popolare piattaforma di e-commerce. Bloomberg riferisce che il marchio americano avrebbe preso la decisione per puntare specificamente sui canali proprietari, sia al dettaglio che online.

I negozi terze parti ovviamente potranno continuare a vendere prodotti Nike su Amazon, ma la società non farà più da grossista per il negozio.

L'accordo tra le parti era stato firmato nel 2017, quando Nike aveva deciso di affidarsi ad Amazon per regolare e ridurre le vendite di distributori non autorizzati e combattere il fenomeno degli articoli contraffatti. Secondo Bloomberg però negli ultimi due anni tale controllo non si sarebbe mai materializzato completamente e Nike avrebbe faticato a competere con le inserzioni di terze parti.

Il popolare marchio negli ultimi tempi aveva invitato gli utenti ad acquistare prodotti tramite l'applicazione Nike e Nike.com, e la decisione di oggi rientra proprio in quest'ottica. Secondo quanto riferito Amazon sarebbe stata informata tempestivamente della decisione ed ha già fatto le proprie mosse per fare in modo che i prodotti Nike restino disponibili nel proprio listino.

Alcuni esperti interpellati da Bloomberg però hanno affermato che la mossa di Nike potrebbe aumentare le preoccupazioni di altri partner Amazon.

Questa decisione arriva ad un anno dall'accordo firmato con Apple, che ha reso il negozio di Jeff Bezos rivenditore ufficiale.