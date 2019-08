Nike svela la Adapt Huarache: la scarpa che si allaccia con Apple Watch e Siri

Nike ci riporta tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, almeno a livello di concept. Il colosso dell'abbigliamento sportivo ha infatti presentato le nuove Adapt Huarache che sono caratterizzate dalla forte presenza di nuove tecnologie, al punto sono in grado di auto allacciarsi.

I nuovi modelli sono dotati della tecnologia FitAdapt del marchio, che Nike "aggiornerà ed evolverà insieme agli utenti" ed è caratterizzata da un sistema di allacciatura motorizzata, in grado di offrire agli utenti maggiore controllo rispetto alle versioni precedenti. La Nike Adapt BB infatti segna il debutto di un sistema di controllo tramite smartphone, ma si può collegare anche ad Apple Watch e Siri, il che velocizzerà in maniera significativa il processo. Basterà pronunciare comandi tipo "Ehi Siri, slaccia le mie Nike" o il contrario per vedere cedere le stringhe.

Le preimpostazioni inoltre renderanno ancora più semplice il passaggio dalla vestibilità rilassata mentre si è seduti alla scrivania, a quella più sicura durante le sessioni di corsa o sport.

A livello puramente software, l'UI è stata modificata per adattarsi appositamente a questo modello.

Le Nike Adapt Huarache saranno disponibili al prezzo di 349 Dollari in una serie di negozi scelti a partire dal 13 Settembre. Inizialmente però arriveranno solo negli States.