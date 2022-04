Nike dà il via alla vendita degli NFT delle sneakers per il Metaverso: che prezzi!

Già da tempo, Nike ha espresso interesse per il metaverso. Ora, a quanto pare, ha dato il via alla vendita delle sue sneakers sotto forma di NFT, frutto dell’acquisto di RTFKT.

Nel fine settimana, nello specifico, RTFKT e Nike hanno lanciato le Nike Dunk Genesis Cryptokicks, una collezione da 20mila sneakers sotto forma di NFT che sono andate via a prezzi tra i 2,5 ed i 3 Ether, pari a 7500 e 9000 Dollari. Gli utenti possono anche modificare il loro aspetto, per personalizzarle come accade nei negozi fisici Nike, ma ogni personalizzazione aveva un prezzo di 0,8 Ether (2.500 Dollari).

Alcune Cryptokicks sono dotate di skin rare che sono andate via a prezzi elevatissimi: quella della fotografia che trovate in calce, nello specifico, è andata via a 133mila Dollari (45 ETH), mentre una con la personalizzazione Alien (che è la più rara del set) è stata venduta a 449mila Dollari (150 Ether).

Al momento però non è chiaro come potranno essere utilizzate queste sneakers nel Metaverso. su Snapchat è stato creato un filtro che permette di “indossarle” in realtà aumentata, ma è chiaro che si tratta di un progetto più ad ampio respiro che è destinato a dare i suoi frutti negli anni a venire. Qualche giorno fa, d’altronde, Meta ha spiegato che per sfruttare a pieno il metaverso bisognerà aspettare tra 5 e 10 anni.