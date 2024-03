Nikola Tesla parlava con gli alieni? Scopriamo l'assurda verità

Dopo aver visto Willy Wonka combattere gli alieni, questa volta parliamo di una situazione decisamente bizzarra. Nikola Tesla era davvero in grado di comunicare con gli alieni?

Nel 1899 Tesla rilevò uno strano segnale sul suo equipaggiamento e prontamente affermò: "Le mie prime osservazioni mi hanno decisamente terrorizzato, perché in esse era presente qualcosa di misterioso, per non dire soprannaturale, e di notte ero solo nel mio laboratorio". Successivamente però, le idee divennero decisamente più chiare.

"Fu qualche tempo dopo che mi balenò in mente il pensiero che i disturbi che avevo osservato potessero essere dovuti a un controllo intelligente. Sebbene non potessi decifrarne il significato, mi era impossibile pensare che fossero stati del tutto accidentali. Cresce costantemente in me la sensazione di essere stato il primo a sentire il saluto di un pianeta all'altro". Ecco come lo stesso Tesla descriveva un’esperienza assolutamente significativa per la sua vita.

Nello specifico, lo scienziato "captò" dei segnali composti da "beep" crescenti: prima uno, poi due ed infine tre. Per questo motivo, cercò più volte di inviare in risposta "quattro beep", naturalmente senza alcun esito positivo. L’intero mondo accademico (e non solo) lo prese in giro per diverso tempo, ritenendolo folle.

Tuttavia, più di un secolo dopo che Tesla trovò il segnale, un team ha ricreato il dispositivo di Tesla e probabilmente ha realmente scoperto la vera fonte dei segnali.

"È nostra opinione che sia del tutto ragionevole identificare i segnali di Tesla come il rilevamento di intense emissioni chilometriche (VLF) provenienti da Giove", ha dichiarato il team nel lontano 2003.

"La verità è che quando ascolti i segnali chilometrici provenienti da Giove con uno dei ricevitori Tesla di Colorado Springs, di tanto in tanto senti 'Beep... Beep-Beep... Beep-Beep-Beep'! Tesla era dunque nel posto giusto, al momento giusto, facendo la cosa giusta, con l'attrezzatura giusta per essere in grado di rilevare questi insoliti segnali elettrici di origine planetaria. La comunità scientifica era semplicemente impreparata".

Dopo aver cercato gli alieni in un "uovo" spaziale, ecco l’ennesimo tentativo sfortunatamente senza successo. La particolarità però, risiede nell’illustre personaggio che si cela dietro il racconto!

