Nikon dice addio al mercato SLR? Le indiscrezioni sono insistenti

Dopo più di 60 anni di onorato servizio, le SLR di Nikon potrebbero presto andare in pensione. Sì, avete capito bene, l'era delle Digital Single Lens Reflex, tanto amate da un buon numero di fotografi professionisti, sembra essere giunta al termine (considerato anche quanto annunciato a dicembre 2021 da Canon).

Stando anche a quanto riportato da TechCrunch e ArsTechnica (la fonte originale è Nikkei Asia), il popolare brand avrebbe deciso di smettere di puntare sul mercato SLR, concentrando i suoi sforzi futuri sulle mirrorless. Una notizia non di poco conto, che sta già facendo scendere più di qualche lacrimuccia sul volto degli appassionati.

C'è da dire che per ora non c'è nulla di confermato a livello ufficiale, ma le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti sul Web. Si tratterrebbe in ogni caso della fine di un'era, dato che si fa riferimento al pensionamento dei "cari vecchi" modelli Digital Single Lens Reflex, un tempo particolarmente ambiti (ma gli anni passano e la tecnologia fa costantemente passi in avanti).

Alla base della presunta scelta di Nikon ci sarebbe la motivazione che vi potete aspettare: i sempre migliori comparti fotografici degli smartphone, che ormai hanno raggiunto una qualità in grado di essere apprezzata anche da utenti che qualche anno fa non si sarebbero mai sognati di effettuare scatti con il proprio dispositivo mobile di fiducia.

Certo, affermare oggi che un iPhone può sostituire le DSLR può sembrare utopia, ma nel frattempo gli smartphone sembrano già incontrare i gusti fotografici di un buon numero di persone. Nikon si aggiungerà realmente a Canon nell'abbandono del mercato SLR? Staremo a vedere, ma secondo le fonti la strada sarebbe segnata: D6 e D3500 sarebbero gli ultimi modelli di questo tipo.