Nilox presenta all'IFA di Berlino la sua gamma di prodotti per l'home fitness

In occasione dell’IFA 2023 di Berlino, Nilox ha presentato tante novità per gli amanti dell’home fitness con una nuova linea interamente dedicata a loro, ma ha anche svelato un monopattino elettrico off-road.

Partendo dalla linea home fitness, si tratta di prodotti caratterizzati da funzionalità ed in grado di garantire ottime performance ad un buon rapporto qualità-prezzo. Disponibile da settembre 2023, la linea sarà composta da un walking pad, due tapis roulant, una indoor bike ed una rowing machine, ma anche kettlebell e dumbbell a carico variabile, una balance board, un tappetino per il fitness e dei set di elastici e bande elastiche.

Alla base di tutti i macchinari ed attrezzi anaerobici troviamo un design salvaspazio che li rende adattabili a qualsiasi ambiente domestico, ma al loro interno sono presenti anche delle tecnologie che vogliono ridefinire l’esperienza di allenamento a casa.

Per quanto riguarda i manubri e le kettlebell, quelli di Nilox sono progettati per consentire agli utenti di regolare il carico in modo flessibile e personalizzarlo in base alle loro esigenze, in modo tale da ridurre la necessitò di avere un set completo di attrezzi.

Presentato anche Nilox Lizard, il nuovo monopattino off-road che pone sicurezza di guida ed affidabilità al centro e si distingue per la presenza del porta targa nel parafango oltre che per gli indicatori di direzione già integrati sulle manopole, in linea con quanto annunciato dal Ministero dei Trasporti in Italia. Gli pneumatici fat da 10” non sono più lisci ma carrozzati, ed insieme alla forcella ammortizzata offrono migliori prestazioni di assorbimento degli urti e garantiscono una maggiore stabilità e comfort durante la guida, per rendere agevoli i viaggi su asfalto, ghiaia e strade accidentate. Il motore da 350W e la batteria da 36V 10Ah garantiscono 40Km di autonomia massima con una ricarica di 7 ore per raggiungere qualsiasi destinazione con agilità. Inoltre è provvisto di un innovativo sistema di sicurezza che mitiga il rischio di furto tramite un’app, con una funzione di bloccaggio del prodotto. Il monopattino sarà disponibile in sabbia per il modello Viper e rosso per il modello Ant, oltre che in verde militare. Tutti possono essere acquistati al prezzo consigliato di 599,95 Euro.