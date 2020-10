Ninive, l'antica e splendente città assira ridotta ad un cumulo di macerie

Ninive fu un'antica città assira che, abitata già durante il Neolitico intorno al 6000 a.C., divenne un centro culturale, economico e politico nel periodo Neo-assiro (911-612 a.C.). Sfortunatamente, da una delle culle della civiltà della Mesopotamia, oggi si è ridotta ad un semplice cumulo di ceneri.

L'Assiria fu una regione che si sviluppò sulle sponde dell'alto Tigri, in corrispondenza di quello che oggi è l'Iraq. Fu proprio qui che gli assiri, strettamente imparentati con i Babilonesi, riuscirono a prendere il controllo di tutta la Mezzaluna fertile, l'Egitto e l'odierna Turchia in un lungo periodo che parte dall'Antico Regno (1950-1750 a.C.) fino al Nuovo Regno (911-609/612 a.C. - la periodizzazione è incerta).

Ninive, inizialmente, era una semplice città rurale nel vastissimo impero assiro. Divenne un importante centro religioso dove veniva praticato il culto della dea Ishtar - una dea dell'antica Mesopotamia a cui vennero associate la fertilità, la bellezza, ma anche la guerra e la giustizia.

I templi, gradualmente, non furono gli unici monumenti a rendere famoso questo centro urbano. Nell'ultima fase del regno assiro, Sennacherib (704-681 a.C.), il secondo re della dinastia dei Sargonidi (cioè i discendenti di Sargon I), decise di circondare la città con una maestosa cinta muraria e un palazzo reale con bellissimi giardini. Ninive, prendendo il posto di Assiria, divenne definitivamente la nuova capitale del regno.

Alcuni storici sostengono che proprio in questo periodo e proprio in questa città vennero sviluppate delle prime forme rudimentali di irrigazione che portarono alla formazione dei bellissimi Giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico.

La città continuò a crescere ed ad essere un centro economico, politico e culturale fino alla morte dell'ultimo grande re assiro, Assurbanipal, nel 631 a.C. Da quel momento in poi la capitale divenne centro di scontri e vere e proprie guerre civili per la successione al trono - oltre ad essere continuamente saccheggiata da regni vassalli, come la stessa Babilonia, la Persia o la Scizia.

Nel 612 a.C. la città venne completamente distrutta dalle incursioni straniere. I civili vennero uccisi o deportati negli altri regni e venduti come schiavi. Con la caduta della capitale, in poco tempo, anche il regno assiro crollò definitivamente nel 609 a.C. e da quel momento in poi non vi sono più testimonianze di una ripresa politica.

La capitale ritornò ad essere solo un centro marginale per i regni che si succedettero nei 1000 anni successivi alla caduta degli Assiri. Fra questi vi era anche il regno persiano guidato dalla dinastia Achemenide - di cui ne fece parte Serse I, il sovrano che condusse le sue truppe verso la conquista della Grecia e fronteggiò il gruppo dei 300 soldati spartani.

A partire dal 641 d.C., in seguito alla conquista araba, Ninive cominciò ad essere sempre meno abitata e abbandonata definitivamente intorno al XIII secolo. Nel 2015, lo Stato Islamico ha raso al suolo anche gli ultimi resti che rimanevano delle mura di una delle culle culturali più importanti nella storia antica dell'Asia.