Nintendo Switch: in arrivo l'app che vi consentirà di leggere fumetti

Nintendo Switch è un dispositivo molto versatile, che in molti trovano comodo da utilizzare in mobilità durante la giornata. A novembre, l'esperienza utente si amplierà ulteriormente in questo senso, con l'arrivo dell'app InkyPen, che darà ai giocatori la possibilità, mediante abbonamento, di leggere migliaia di fumetti sulla console portatile.

Come potete vedere qui sopra, InkyPen ha rilasciato, all'inizio di questa settimana, un breve teaser che mostra l'app in azione. Un abbonamento mensile (al prezzo di 7,99 euro al mese) garantirà agli utenti l'accesso al catalogo completo della società.

In particolare, stando a quanto riportato da io9, questo catalogo includerà fumetti di editori come Andrews McMeel, Dynamite, IDW, les Humanoïdes Associés, Valiant e molti altri, ma verranno a mancare editori del calibro di DC e Marvel, cosa che ha già fatto storcere il naso a diversi utenti. Tuttavia, si tratta sicuramente di un'ottima notizia per i possessori di Nintendo Switch e amanti dei fumetti, che potranno leggere i fumetti in mobilità e attraverso la loro console preferita.

La portabilità è uno dei veri vantaggi di Switch, ma se non avete il tempo di sedervi e giocare una partita veloce o magari avete solamente voglia di fare altro, questa app dovrebbe fornire una buona attività alternativa mentre siete fuori casa.