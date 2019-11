Il Nintendo Switch Pro Controller ora supporta Android 10

Il Pro Controller di Nintendo Switch è sicuramente tra gli accessori più apprezzati dai possessori della fortunata console della grande N. Da oggi, però, è anche compatibile con Android 10, il che vuol dire che può essere usato per giocare ai titoli dell'ecosistema Android su smartphone e tablet.

Come osservato dai colleghi di NintendoLife, già in precedenza era possibile collegare il controller ai devices basati sul robottino verde, ma questo aggiornamento fa in modo che gli utenti possano mappare i pulsanti.

Per associare il Pro Controller ad Android 10, non bisogna fare altro che cliccare sul pulsante di sincronizzazione presente sul retro, nei pressi della porta USB-C, e quindi attivare la funzione Bluetooth: il sistema operativo farà da se.

Di fatti, è ora possibile giocare a tutti i tipi di titoli sia su smartphone o tablet usando il controller Nintendo. Un passo in avanti importante, che avvicina ulteriormente il mobile all'esperienza tipica delle console, nonostante l'assenza di esclusive come The Legend of Zelda: Breath of The Wild, o il nuovo Luigi's Mansion 3.

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione dei giochi su mobile: Apple ha lanciato Apple Arcade, mentre Google ha puntato sul Play Pass. Entrambi si aggiungono ai titoli presenti su App Store e Play Store.

Voi da che parte state?