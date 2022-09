Nio Air Glasses: ecco gli occhiali che portano il cinema... in macchina!

Mentre si attende l'arrivo delle prime NIO ET7 per l'Europa, il colosso di Shanghai ha rivelato un suo nuovo progetto che guarda alla realtà aumentata, un segmento sempre più battuto dai grandi giganti della tecnologia.

In particolare, l'azienda ha presentato i nuovi NIO Air Glasses, occhiali smart con potenzialità AR sviluppati in tandem con Nreal. Si tratta di lenti che promettono agli utenti di autovetture NIO delle esperienze di calibro cinematografico tramite uno schermo fino a 130 pollici con risoluzione HD, Dolby Atmos e un sistema surround 7.1.4, naturalmente virtuale.

Le vendite sono già partite e gli occhiali sono compatibili con le autovetture che supportano almeno la build 2.0 dell'NT Software. Per l'esattezza, al momento solo i veicoli dalle ET5 in su sono in grado di garantire il corretto funzionamento dei NIO Air Glasses. Le ET7 e le ES7 potranno essere aggiornate, mentre le vetture ferme a NT 1.0 non potranno essere utilizzate allo scopo. Tra queste, le NIO ES8, ES6 ed ET6.

Nel frattempo, ricordiamo che il colosso cinese è stato tra i più coraggiosi nel settore elettrico, proponendo per prima il battery swapping su larga scala. In tempi non sospetti, tra l'altro, proprio NIO ha cercato partner in Europa per proporre la sua tecnologia anche nel Vecchio Continente.