Nissan ha creato una pallina da golf hi-tech che si muove da sola

Se avete sempre voluto giocare a golf ma non siete riusciti a centrare una volta la buca, oggi ci sono buone notizie per voi. Nissan infatti ha creato una pallina hi-tech che, come vi mostriamo nel video in apertura, si muove da sola ed è in grado di finire sempre nel foro sul campo.

Nel filmato viene mostrato un ragazzo che effettua un tiro completamente fuori traiettoria, che fa entrare in gioco la tecnologia, la quale fa repentinamente cambiare traiettoria alla pallina, indirizzandola verso la buca.

Di default, la tecnologia richiede una telecamera esterna collegata al software che individua il foro e la sfera, mentre un algoritmo controlla il motore interno della pallina.

Ovviamente Nissan non ha alcuna intenzione di entrare nel settore sportivo, ed il filmato in questione altro non è che una dimostrazione puramente pubblicitaria per evidenziare la tecnologia su cui si basa il sistema di guida autonoma ProPilot 2.0 che verrà presto lanciato in Giappone con Skyline. La versione precedente, chiamata ProPilot Assist, mantiene l'auto al centro della corsia su un'autostrada e ad una distanza di sicurezza dai veicoli che la precedono, ma il guidatore deve comunque tenere le mani sul volante.

ProPilot 2.0 è migliorato ed offre funzionalità aggiuntive che includono, tra le altre, la guida a mani libere, il cambio di corsia e la guida all'uscita autostradale.