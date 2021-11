Nitto ATP Finals di Torino: Tivùsat trasmetterà in HD le partite in chiaro

Importante novità per Tivùsat e gli appassionati di Tennis. La TV satellitare gratuita ha infatti annunciato che trasmetterà in chiaro le partite delle Nitto ATP Finals 2021 che andranno in scena al Pala Alpitour di Torino da domenica 14 a domenica 21 novembre.

I match, nella fattispecie, saranno visibili in chiaro su Rai 2, anche in HD alla posizione 102 dell’LCN di Tivùsat, e su Rai Sport al numero 58 del digitale terrestre e 21 su Tivùsat in HD.

A prendere parte al torneo saranno otto tennisti:

Novak Djokovic , dalla Serbia

, dalla Serbia Daniil Medvedev , dalla Russia

, dalla Russia Stefanos Tsitsipas , dalla Grecia

, dalla Grecia Alexander Zverev , dalla Germania

, dalla Germania Andey Rublev , dalla Russia

, dalla Russia Matteo Berrettini , dall’Italia

, dall’Italia Casper Ruud , dalla Norvegia

, dalla Norvegia Robert Hurkacz , dalla Polonia

, dalla Polonia Jannik Sinner, dall’Italia

Per l’Italia prenderà partite solo Matteo Berretti, mentre Jannik Sinner sarà presente in qualità di riserva. La prima testa di serie è il numero uno al mondo Nole Djokovic, che non alza la coppa da sei anni.

Per i meno esperti, si tratta del torneo professionistico più importante dell’anno dopo le prove del Grande Slam, come dimostrano gli otto partecipanti scelti nelle classifiche ATP di doppio e singolo.

Se vi state chiedendo come fare per vedere Tivùsat, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, mentre su tutti i dettagli riguardanti la visione di Tivùsat senza decoder, è disponibile una faq ad hoc.