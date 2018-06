NIU: annunciati i due nuovi e-scooter con SIM Vodafone prepagata per l'Europa

Uno dei maggiori marchi di scooter elettrici al mondo, NIU, ha annunciato due nuovi modelli realizzati ad hoc per il mercato europeo: N-GT e M+. La presentazione è avvenuta durante il NIU Urban Mobility Summit di Parigi.

NIU ha collaborato con Bosch, Panasonic e Vodafone per realizzare questi nuovi e-scooter di ultima generazione, progettati per il consumatore europeo e in grado di offrire uno spazio extra per il secondo passeggero.

N-GT è uno scooter completamente elettrico e smart che include due batterie rimovibili agli ioni di litio da 60V36Ah e ricaricabili in 3 ore e 30 minuti e un motore elettrico Bosch da 3000W in grado di raggiungere una velocità massima di 70 km/h per un’autonomia superiore ai 130 km.

Lo scooter M+ è la versione riprogettata della M-Series, omologata per due motociclisti. Alimentato da una batteria da 48V42Ah e da un motore elettrico Bosch da 1200W che permette di raggiungere una velocità massima di 45 km/h, garantisce un’autonomia di oltre 100 km.

Tutti gli scooter NIU sono dotati di una SIM Vodafone prepagata che consente di rimanere connessi all'app NIU 24/7 e che offre strumenti di intelligence in tempo reale, quali informazioni circa il posizionamento del veicolo grazie al GPS, tracciamento anti-furto, localizzazione da remoto, diagnostica e contatto con il centro assistenza. Inoltre, NIU utilizza i dati di guida provenienti da tutti gli scooter per ottimizzare costantemente le prestazioni della propria flotta.

"Il nostro obiettivo è di portare in Europa un nuovo concetto di mobilità, permettendo alle persone di provare un nuovo stile di vita e un nuovo modo di vivere la mobilità urbana", ha dichiarato Token Hu, co-fondatore di NIU. "Con il mercato globale della mobilità elettrica, che dovrebbe raggiungere i 62.2 miliardi di dollari entro il 2025, le città stanno cercando sempre più alternative di mobilità in grado di ridurre il traffico urbano e il conseguente inquinamento atmosferico. Riteniamo che i nostri nuovi scooter elettrici aiuteranno a ridisegnare il concetto di mobilità urbana, offrendo agli utenti un’alternativa altamente tecnologica ai più comuni mezzi di trasporto e che sia al contempo divertente e sostenibile".

"Stiamo notando come molti millennials scelgano gli scooter elettrici per gli spostamenti quotidiani e che la prima cosa che considerano in fase di acquisto è se lo scooter li fa sembrare belli e se risponde alle esigenze e alle aspettative della loro generazione", ha dichiarato invece Carl Liu, Design VP di NIU.

Dal lancio nel 2015, NIU ha venduto oltre 380.000 scooter nel mondo, guidati per più di 1 miliardo di kilometri in 27 Paesi. A partire da giugno e per tutta Europa è possibile fare un preordine dei nuovi modelli NIU su Indiegogo in vendita limitata. Da gennaio 2019 saranno inoltre disponibili nei 650 punti vendita NIU in tutta Europa e presso i 45 punti vendita NIU in Italia (Milano, Napoli, Venezia, Roma, Firenze, Palermo, Bologna, Torino, Genova). I prezzi di prevendita saranno di 3999 euro per N-GT e di 2299 euro per M+, mentre una volta usciti sul mercato costeranno rispettivamente 4499 euro e 2599 euro.