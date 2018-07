NIU presenta i nuovi scooter elettrici M-Series e N-Series

NIU ha annunciato la disponibilità in Italia dei suoi nuovi scooter elettrici N-Series e M-Series. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

M-Series è uno scooter elettrico, disponibile in versione Sport e Pro, che pesa meno di 60 kg. Offre un'autonomia di 80-100km a una velocità massima di 45km/h. Può essere ricaricata completamente in sole tre ore, anche a casa o in ufficio, grazie alla maniglia e al case in lega di alluminio che ne rendono facile il trasporto, mentre in un'ora è possibile effettuare una ricarica rapida fino al 45%. Il motore di M-Series è in grado di riconoscere le condizioni di guida, nonché di riciclare l'energia utilizzata durante la frenata per ricaricare la batteria fino al 10%. Le colorazioni disponibili sono bianco, nero, rosso, grigio e nero opaco. Il prezzo di vendita è di 2300 euro.



N-Series è caratterizzato da una struttura stabile unita a un design elegante. Dispone di una batteria da 29Ah leggera (10kg) e removibile, che assicura 80km di autonomia e che può essere tranquillamente ricaricata anche a casa o in ufficio. Anche solo lasciandola in carica durante la pausa pranzo, è infatti possibile effettuare una ricarica rapida e recuperare 20km di autonomia. Da 0 a 45 km/h, la velocità massima, in pochi secondi con un motore posizionato nella ruota posteriore che consente di risparmiare energia. Le colorazioni disponibili sono bianco, nero, rosso, blu, grigio opaco e nero opaco. Il prezzo di vendita è di 2800 euro.