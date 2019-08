Con il No IVA di Unieuro i Galaxy Note 10 sono disponibili al prezzo più basso di sempre

E' da poco cominciato questo nuovo weekend No IVA, e stiamo lentamente spulciando le varie promozioni che sta proponendo la catena di distribuzione. Come detto nella news dedicata, fino a domani 31 Agosto sarà possibile acquistare tutto senza IVA. Una delle promozioni più interessanti però è quella che interessa i nuovi Galaxy Note 10.

Il weekend che sta per cominciare infatti potrebbe rappresentare l'occasione giusta per portare a casa le new entry del catalogo di fascia alta di Samsung.

Effettuando la simulazione d'acquisto, infatti, abbiamo scoperto che il risparmio è considerevole e supera i 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Ad esempio, il Galaxy Note 10+ con 256 gigabyte di memoria interna può essere portato a casa a 915 Euro, rispetto ai 1129 Euro di listino. Il Galaxy Note 10 "classico", nella versione con lo stesso taglio di memoria invece passa da 903 a 792 Euro, ed anche in questo caso siamo di fronte ai prezzi più bassi di sempre.

Come sempre, lo scorporo dell'IVA avviene nel carrello.

