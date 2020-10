Nobel per la Fisica assegnato a Penrose, Genzel e Ghez per i loro lavori sui buchi neri

Ieri è stato assegnato il 114esimo premio Nobel per la Fisica e, come nel 2019 , lo vincono degli astrofisici. Quest'anno sono stati premiati R. Penrose, per la conferma che i buchi neri sono un predizione della relatività generale, e a R. Genzel e A. Ghez per la scoperta del buco nero supermassivo al centro della Via Lattea.

I buchi neri sono ancora degli oggetti esotici, anche dopo che siamo stati in grado di osservarne uno e abbiamo prove indirette dell'esistenza di migliaia di essi. Sir Roger Penrose, professore emerito dell'Università di Oxfordo, è un brillante matematico conosciuto per aver lavorato con Stephen Hawking e per aver dato il più significativo contributo alla Relatività Generale dopo Albert Einstein, il motivo per cui è stato premiato con il Nobel per la Fisica 2020.

Quando ha pubblicato il suo articolo, nel 1965, i buchi neri erano delle curiose soluzioni matematiche della teoria della relatività e nessuno si aspettava che esistessero realmente. Il matematico britannico è stato il primo ad aver dimostrato che i buchi neri non solo possono esistere ma devono esistere. Quest'ultimi sono una conseguenza inevitabile della Relatività Generale.

Il risultato avrebbe sorpreso anche Einstein stesso, che nel 1939 aveva pubblicato un articolo in cui affermava che i buchi neri non esistono nella realtà fisica.

Il professor Reinhard Genzel è un astrofisico tedesco, direttore del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, mentre Andrea Gheiz è una scienziata statunitense che lavora presso l'University of California, Los Angeles. I due sono stati insigniti del premio Nobel per aver scoperto che il moto di alcune stelle era la prova inconfutabile dell'esistenza di un buco nero supermassivo al centro della Via Lattea. L'oggetto, conosciuto come Saggittarius A*, ha una massa pari a 4 milioni di soli racchusi in un diametro di soli 24.2 mila chilometri.

Andrea Ghez, solo la quarta donna ad aver vinto il Nobel per la Fisica, ha detto di essere entusiasta ed ha aggiunto: "Spero di ispirare le giovani donne del nostro campo. Ci sono molte soddisfazioni e, se si ha la passione, ci sono molte cose ancora da fare.

Roger Penrose, 89 anni, ha raccontato al Guardian di essere molto onorato e che è bellissimo che il premio sia andato anche a una donna. Ma ha aggiutno, non troppo soprendentemente se si considera il personaggio, che la vittoria del premio Nobel è anche una distrazione dai suoi lavori attuali.

Il prossimo premio ad essere assegnato sarà il Nobel per la Chimica.