Nobel per la fisica: premiati gli scienziati che hanno visto gli elettroni

Nella giornata di ieri si è svolta l’assegnazione del tanto ambito premio Nobel per la fisica, che quest’anno è andato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier. I tre scienziati sono riusciti a studiare il moto degli elettroni usando impulsi di luce brevissimi, tra i più rapidi mai prodotti dall’umanità.

Stiamo parlando di tempi dell’ordine dell’attosecondo: un miliardesimo di miliardesimo di secondo. Per dare un'idea, in un singolo secondo ci tanti attosecondi quanti secondi ci sono stati nei 13,8 miliardi di anni di storia dell'Universo

Essere in grado di operare su questa scala temporale è importante per studiare i processi fondamentali che governano il mondo subatomico. Per esempio, gli elettroni impiegano solo 150 attosecondi per girare intorno al nucleo di un atomo di idrogeno.

Agostini, Krausz e L’Huillier sono riusciti a generare impulsi laser brevissimi in modo da scattare una serie di istantanee al moto furioso e imprevedibile degli elettroni. Il premio è quindi andato a una ricerca di base, senza immediate applicazioni pratiche.

Tuttavia, in futuro lo studio del moto elettronico potrebbe avere importanti ricadute tecnologiche. Tutta l'elettronica è mediata dal movimento degli elettroni e l'attuale limite di velocità è di qualche nanosecondo (un miliardesimo di secondo). Se i microprocessori lavorassero nell’ordine degli attosecondi, sarebbe possibile elaborare le informazioni un miliardo di volte più velocemente.