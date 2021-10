Noctua annuncia la nuova linea Cromax compatibile con Intel Alder Lake

Dopo l'incredibile sorpresa di una partnership storica siglata tra Noctua e Asus, abbiamo avuto modo di assistere al lancio della Asus RTX 3070 Noctua Edition, una versione custom con ventole A12 dalle riconoscibili tonalità dell'azienda austriaca.

Messa da parte questa splendida scheda video per appassionati, Noctua ha annunciato l'arrivo della linea aggiornata di componenti e accessori Cromax per il 2021. In particolare, arriva la tanto agognata colorazione nera per la pluripremiata ventola NF-A12x25 da 120mm con il modello chromax.black.swap.

Riceve lo stesso trattamento anche il dissipatore NH-U12A, nella nuova versione chromax.black che combina le prestazioni di sempre con un look decisamente più tenebroso. In aggiunta, i nuovi modelli arriveranno sul mercato direttamente con il pieno supporto con il nuovo socket LGA-1700 e quindi con i nuovi processori di dodicesima generazione di Intel, nome in codice "Alder Lake".

Allo stesso modo arrivano sul mercato le top cover Cromax compatibili con i dissipatori NA-HC7 e NA-HC8. Il CEO di Noctua, Roland Mossig, ha affermato che "Siamo consapevoli di quanto i nostri clienti aspettassero con impazienza questi prodotti e ci sarebbe piaciuto farli uscire prima, ma prima abbiamo dovuto dedicare un po' di tempo in più per assicurarci di poter eguagliare esattamente le prestazioni delle ventole marroni, e poi le cose sono state ulteriormente ritardate da vari problemi della catena di approvvigionamento dovuti alla pandemia globale". Insomma, problematiche che conosciamo bene e che hanno tenuto in stallo tantissimi utenti alla ricerca di componenti anche di altro genere.

In ogni caso, qualche mese fa Noctua ha annunciato la retrocompatibilità con Alder Lake anche per i dissipatori di cui gli utenti sono già in possesso.