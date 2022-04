Noctua conferma lista dissipatori compatibili con socket AM5: ci sono ottime notizie

A qualche mese dal lancio dei dissipatori low-profile per CPU Intel Alder Lake, il produttore austriaco Noctua ha confermato al pubblico internazionale quali dissipatori sono compatibili con il socket AM5 di casa AMD: fortunatamente, ci sono ottime notizie per la maggior parte dei possessori di modelli Noctua.

Tramite le pagine ufficiali del supporto tecnico, l’azienda ha risposto in maniera decisamente esaustiva al semplice quesito seguente: “Quali dissipatori Noctua sono compatibili con AMD AM5?”. Riprendendo la dichiarazione “in poche parole”, tutti i dissipatori Noctua e i kit di montaggio che supportano AM4 sono compatibili con la presa AM5, eccetto per le versioni NH-L9a-AM4 e NM-AM4-L9aL9i.

Scendendo nel dettaglio, tutti i supporti Noctua AM4 tranne quelli dei dissipatori NH-L9a-AM4 e NM-AM4-L9aL9i potranno essere utilizzati su schede madri con socket AM5 per la futura generazione di processori AMD, in quanto l’attacco posteriore è identico. Pertanto, tutti i modelli SE-AM4 così come tutti i dissipatori acquistati a partire dal gennaio 2019 supportano già il socket AM5. I vecchi dispositivi di raffreddamento che sono stati acquistati prima del 2019 e non sono stati ancora aggiornati ad AM4 potranno essere resi compatibili con AM5 utilizzando i kit NM-AM4 o NM-AM4-UxS.

Tra l’altro, giusto a fine marzo abbiamo ottenuto maggiori informazioni sull’avvio della produzione delle CPU AMD Ryzen 7000.