Noctua lancerà il suo primo dissipatore passivo nel 2021?

La società austriaca Noctua, da diversi anni produttrice di sistemi di raffreddamento ad aria per processori apprezzatissimo dai consumatori, nel 2019 aveva presentato un prototipo del suo primo dissipatore di calore passivo (ergo senza ventole), ma era stato rinviato dopo poco tempo. Ebbene, nel 2021 potrebbe finalmente arrivare sul mercatol.

Stando a quanto detto su Twitter da FanlessTech, account specializzato in notizie del mondo dei dissipatori fanless, e anche dai colleghi di Overclock3D Noctua sarebbe prossima a entrare nella fase di produzione di massa di questo prototipo in grado di raffreddare processori come l’i9-9900K anche sotto carico senza alcun problema, gestendo anche 120W di potenza con un buon flusso d’aria naturale.

Dal peso di 1,5 Kg e in grado di supportare socket AM4 per CPU AMD e socket LGA 115x per CPU Intel, tale dissipatore presenta due grandi vantaggi: non produce rumore data l’assenza di ventole, ma per lo stesso motivo è pure resistente al guasto o all’usura.

Nel 2021 Noctua dovrebbe lanciare anche altri dissipatori che faranno da successori per il famoso modello NH-D15, oltre a nuove ventole e hub per ventole. Il focus degli appassionati però è certamente sul suddetto prototipo presumibilmente in arrivo sul mercato: presenterà qualche modifica nel design? Raffredderà anche gli ultimi processori usciti sul mercato – come la serie AMD Ryzen 5000 – senza problemi? Staremo a vedere se l’azienda ci sorprenderà in occasione dell’annuncio ufficiale.

Rimanendo nel mondo dei processori, di recente online sono trapelati pure i primi benchmark di Intel Core i9-11900, uno dei processori di punta della nuova generazione Intel.