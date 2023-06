Noctua lancia l'adattatore per Ryzen 7000 'deliddati'

Sin da prima del lancio dell'attuale generazione, già si vociferava che i Ryzen 7000 sarebbero stati "caldi": la community, nel corso del tempo, è andata a ricercare soluzioni più o meno efficaci per contrastare queste problematiche.

Inutile dire che la pratica del "delid" è stata una delle scelte principali, rivelandosi particolarmente valida soprattutto nel contesto di soluzioni artigianali per la dissipazione a contatto diretto con il die del processore.

Per rispondere alla crescente richiesta in tal senso, Noctua ha annunciato un kit per adattare gli attuali dissipatori della lineup del produttore austriaco alla dissipazione direct-die su socket AM5.

Il kit prende il nome di Noctua NM-DD1, sviluppato in collaborazione con der8auer e consente di guadagnare mediamente tra i 10 e i 15 °C.

Ovviamente quella del delid è una pratica piuttosto invasiva e richiede che venga eseguita da mani esperte e soprattutto consapevoli.

Il kit è compatibile con i distanziatori NM-AMB12, NM-AMB13, NM-AMB14 e NM-AMB15, ma anche con quelli realizzati con stampa 3D. Il costo da sostenere è di appena 4,90 euro sul sito ufficiale.

Nel frattempo, ricordiamo che il recente lancio dei processori con 3D V-Cache ha portato a un grande traguardo per AMD e, infatti, il Ryzen 7800X3D è tra i processori più venduti al mondo.