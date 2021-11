Noctua lancia nuovi dissipatori low-profile per CPU Intel Alder Lake

Dopo l’annuncio della nuova linea di componenti Cromax per Intel Alder Lake, l’austriaca Noctua aggiorna la famiglia di dissipatori compatibili con l’ultima generazione di processori Intel introducendo i modelli low-profile NH-L9i-17xx e NH-L9i-17xx chromax.black.

Il loro punto forte chiave è, ovviamente, l’essere dissipatori a basso profilo in grado di raggiungere performance eccellenti anche su setup compatti. Roland Mossig, CEO di Noctua, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti delle prestazioni dei dissipatori NH-L9i-17xx sulle nuove CPU LGA1700 di Intel. Siamo riusciti a dissipare fino a circa 160 W sul Core i9-12900K, spingendolo a oltre 4,2 GHz e fino a 125 W sul Core i5-12600K a 4,3 GHz. Questi sono risultati eccellenti per dispositivi di raffreddamento così piccoli, che li rendono opzioni fantastiche per le build Intel Z690 altamente compatte”.

Il dissipatore NH-L9i-17xx segue la filosofia di design di Noctua mantenendo l’iconica ventola a due tonalità di marrone sopra il dispositivo di raffreddamento NH-L9i argento. La versione NH-L9i-17xx chromax.black, invece, adotta una soluzione completamente nera che consentirà il suo utilizzo in un numero maggiore di setup, a seconda delle preferenze degli stessi utenti.

Entrambi i kit sono stati progettati per garantire compatibilità con qualsiasi tipo di RAM e componenti PCIe anche su schede madri mini-ITX. Il sistema di montaggio SecuFirm2 di Noctua facilita poi l’installazione estendendo ulteriormente la compatibilità con tutti i moderni socket Intel (LGA1700, LGA1200, LGA115x, LGA2011, LGA2066) e la maggior parte dei socket AMD (AM4, AM3, AM2, FM1, FM2).

L’azienda austriaca ha svelato anche il kit NA-FD1 per migliorare ulteriormente le prestazioni dei dissipatori NH-L9i e NH-L9a, garantendo temperature più basse fino a 5 gradi grazie alla sua modularità da 5mm a 45mm per recuperare lo spazio su case e configurazioni desktop differenti.

Il prezzo consigliato al pubblico per NH-L9i-17xx è di 44,90 Euro, mentre la versione chromax.black viene proposta a 54,90 Euro. Infine, il kit NA-FD1 ha un prezzo MSRP di 12,90 Euro.

Coloro che sono interessati ai processori Intel Alder Lake potranno leggere anche la recensione di Intel Core i9-12900K e Core i5-12600K.