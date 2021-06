Noctua, il nuovo dissipatore passivo NH-P1 è finalmente in vendita su Amazon

Svelato appena qualche giorno fa, il dissipatore passivo Noctua NH-P1 ha suscitato un notevole interesse e una grande curiosità per via della sua caratteristica di poter operare in assoluto silenzio anche in configurazioni particolarmente esigenti.

Il gigante austriaco della dissipazione è riuscito a portare sul mercato un prodotto innovativo, che promette prestazioni adeguate anche per sistemi particolarmente esigenti pur operando nella silenziosità più totale. Particolarmente adatto per situazioni in cui il silenzio è un fattore chiave, non sfigura anche in altri contesti, riuscendo a garantire anche una spinta in più grazie alla ventola NF-A12x25 LS-PWM da 120mm opzionale, disegnata specificatamente per operare a regimi di bassissima rumorosità.

"L'NH-P1 è il nostro primissimo dissipatore passivo e dovrebbe essere facile vedere che non abbiamo semplicemente preso un normale dissipatore di calore e tralasciato la ventola", queste le parole di Roland Mossig, CEO di Noctua, che ci racconta anche l'esperienza con il sistema di prova, affermando che "la progettazione di questa unità per il funzionamento fanless è stata molto impegnativa e siamo davvero orgogliosi del risultato finale. Nel nostro sistema demo completamente senza ventole, l'NH-P1 raffredda un Intel Core i9-11900K su Prime95 a più di 3,6 GHz: questa è molta potenza di elaborazione e un enorme 125 W tenuto sotto controllo con zero rumore della ventola!".

Oggi è finalmente arrivato il giorno di fare le presentazioni ufficiali, perché l'NH-P1 è finalmente in vendita anche su Amazon Italia al prezzo di 109,90 Euro.