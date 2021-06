Noctua svela il dissipatore NH-P1, il dissipatore senza ventole sta per arrivare

Dalla sua prima apparizione, in forma puramente prototipale, il dissipatore fanless di Noctua è stato senza dubbio al centro di numerosi dibattiti. Una soluzione che si pone come obiettivo la massima silenziosità pur riuscendo a raffreddare anche i processori più impegnativi.

A quanto pare resta ormai poco da attendere per scoprirlo. Il nuovo Noctua NH-P1 è stato infatti svelato in tutta la sua imponenza e verrà venduto a un prezzo di 100 dollari.

Il design totalmente passivo del P1 sarà compatibile con tutti i socket attualmente in circolazione e promette prestazioni di livello anche sulle soluzioni più recenti con esigenze di dissipazione "da basse a moderate". Discorso a parte meriterebbero le generazioni a venire, dal momento che sia Intel che AMD dovrebbero cambiare socket, ma la stessa Noctua non molto tempo fa aveva assicurato kit di compatibilità per i suoi dissipatori, almeno per Intel Alder Lake.

Come si evince dalla foto in calce, i primi store hanno già inserito il Noctua P1 fra i dissipatori a catalogo, quindi è probabile che sia questione di ore o di giorni prima di poterlo acquistare anche alle nostre latitudini.

Fra le caratteristiche principali, nella descrizione si legge:

Dissipatore di calore senza ventola per un raffreddamento silenzioso al 100% tramite convezione naturale (vedere le linee guida di installazione e l'elenco dei casi consigliati) o configurazioni semi-passive con ventola NF-A12x25 LS-PWM praticamente inudibile (opzionale);

Compatibilità RAM al 100% su AMD AM4 e Intel LGA1200/115x, libera lo slot PCIe superiore sulla maggior parte delle schede madri ATX e µATX;

Sistema di montaggio SecuFirm2+ professionale basato su Torx per Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA1200, LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0, LGA2011-3) e AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2 (+), FM1;

Mescola termica NT-H2 di seconda generazione ulteriormente migliorata per prestazioni di raffreddamento complessive ottimali;

Consigliato per CPU con dissipazione del calore da bassa a moderata (vedi elenco di compatibilità della CPU), ad esempio Intel 9900K, 9700K o AMD Ryzen 2700X, 3950X 3700X, 3400G, ecc.

Non ci resta quindi che scoprire quali saranno le reali capacità di dissipazione di questo nuovo monolite. Come suggerito dalla fonte, benché si parli di capacità moderata, i modelli elencati potrebbero indicare un potenziale anche fino a 300W.