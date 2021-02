Nokia 1.4 ufficiale in Italia: lo smartphone low cost con Android 11 Go

Sembra proprio che oggi 3 febbraio 2021 sia una giornata di annunci di smartphone low cost per quel che concerne il mercato italiano. Infatti, in seguito allancio di TCL 20 SE, trattiamo il reveal di un altro dispositivo: date il benvenuto allo smartphone Nokia 1.4.

Il noto brand ha infatti ufficializzato l'arrivo di questo dispositivo in Italia a partire da marzo 2021. L'unica variante che sarà disponibile nel nostro Paese è quella che dispone di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Il prezzo è fissato a 129 euro, mentre le colorazioni coinvolte sono Charcoal e Fjord. Per chi non lo sapesse, esiste un modello ancora più economico che monta 1GB di RAM e 16GB di memoria interna e, stando anche a quanto riportato da SlashGear e Gizchina, all'estero si può arrivare fino a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 128GB).

Per il resto, la scheda tecnica di Nokia 1.4 comprende uno schermo da 6,51 pollici con risoluzione HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 215, una doppia fotocamera posteriore da 8MP + 2MP (per le macro), una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancano porta microUSB standard, pulsante per Google Assistant, jack audio da 3,5 mm, 4G, Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 4.2.

Uno degli aspetti più interessanti del dispositivo è il sistema operativo: Android 11 Go.