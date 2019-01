Nokia: 17,5 milioni di smartphone distribuiti nel 2018

CounterPoint ha diffuso il rapporto annuale sullo stato del mercato degli smartphone che nel corso dello scorso anno ha registrato una contrazione. Ma non mancano le sorprese, perchè Nokia si è piazzata al quinto posto nella classifica generale grazie a 17,5 milioni di unità distribuite a livello mondiale.

Il miglioramento è stato importante rispetto all'anno precedente, quando il marchio finlandese si era fermato a 7,7 milioni di unità. I ricercatori stimano un aumento del 126% rispetto al 2017.

Ovviamente a livello di quota di mercato Nokia resta ben distanziata dai giganti, con una percentuale dell'1%, dietro a marchi come Lenovo, LG e Vivo.

Le prime posizioni sono occupate, come prevedibile, da Samsung, Apple e Huawei, rispettivamente al 19% e 14% ciascuna. Interessante anche notare come Samsung abbia riportato un leggero calo (-1%) rispetto all'anno precedente, mentre la compagnia di Cupertino ha confermato i risultati del 2017, ed Huawei registra +14%. Si piazza in quarta posizione Xiaomi, all'8%, al pari di Oppo e di poco sopra vivo al 7%.

Per quanto riguarda i risultati del quarto trimestre del 2018, Nokia avrebbe spedito 4,6 milioni di unità, in aumento del 5% rispetto ai dati del quarto trimestre del 2017, ma comunque in leggero calo rispetto al Q3 2018, dove le spedizioni erano pari a 4,8 milioni.