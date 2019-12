Nokia 2.3 ufficiale in Italia: prezzo piuttosto basso e batteria da 4000 mAh

Nokia ha svelato in via ufficiale un nuovo smartphone. Stiamo parlando di Nokia 3.2, un dispositivo entry-level che punta molto sul prezzo contenuto e sull'ampia batteria.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di Nokia e stando a quanto riportato da DDAY, lo smartphone monta un display da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore quad-core MediaTek Helio A22 operante a una frequenza massima di 2,0 GHz, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.4), una dual camera posteriore da 13MP (f/2.2) + 2MP (per la profondità di campo) e una batteria da 4000 mAh. Presenti il jack audio per le cuffie e la porta microUSB standard.

Da notare il fatto che Nokia 2.3 è uno smartphone certificato Android One. Questo significa che il dispositivo ha due anni di aggiornamento garantiti per quanto riguarda le major release del robottino verde e tre anni per quel che concerne le patch di sicurezza.

Per quanto riguarda prezzo e uscita, stando a quanto riportato da DDAY, Nokia 2.3 arriverà in Italia nella seconda metà di gennaio 2020 a un prezzo consigliato di 129 euro. Le colorazioni disponibili saranno Charcoal, Cyan Green e Sand.