Nokia 2: il dispositivo super-economico di HMD costerà 100 Dollari?

Una famosa catena di distribuzione americana ha inserito nel proprio catalogo, salvo poi rimuoverlo rapidamente, il, prossimo smartphone a marchioche dovrebbe essere lanciato da HMD Global nel giro di qualche mese.

A quanto pare, come notato da Android Headlines che ha pubblicato per primo la notizia, il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto addirittura a 100 Dollari, un prezzo record per uno smartphone targato Nokia, sebbene probabilmente andrà ad occupare la fascia bassa del mercato.

Evan Blass, il famoso leakster, aveva già svelato lo scorso mese di settembre l’esistenza di questo smartphone, senza però rivelare la scheda tecnica.

A giudicare dai rumor emersi in rete, il dispositivo dovrebbe includere un display da 4,7 pollici e processore Qualcomm Snapdragon 210 da 1,1 Ghz.

B&H, la catena che aveva inserito il Nokia 2 nel proprio listino, interpellata da alcuni quotidiani per fare il punto sulla situazione, non ha fornito alcun commento.