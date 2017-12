Nokia 2 in arrivo in Italia dal 14 Gennaio a 119 Euro

A quasi due mesi dalla presentazione ufficiale dello scorso mese di Ottobre, il dispositivo di fascia bassa targatoil, è pronto ad approdare in Italia, e lo farà già dal prossimo anno.

A darne l'annuncio Alberto Colombo, il General Manager di HMD Global, il quale parlando con la stampa lo scorso weekend, ha annunciato che il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 14 Gennaio 2018 ad un prezzo di listino di 119 Euro.

Il cellulare, per chi non lo conoscesse, include un display da 5 pollici Full HD, processore quad-core Snapdragon 212 accompagnato da GPU Adreno 304, 1 gigabyte di RAM (che rappresenta a tutti gli effetti il punto debole del cellulare, 8 gigabyte di storage interno (espandibile comunque tramite microSD fino a 128 gigabyte), possibilità dimettere doppia SIM, fotocamera posteriore da 8 megapixel con Flash LED ed autofocus, ed anteriore da 5 megapixel, batteria da 4100 mAh in grado di durare fino a 2 giorni, almeno secondo le stime e connettività 4G, WiFi, Bluetooth e GPS. Completa la scheda tecnica la presenza della radio FM e la certificazione IP52, che lo rende resistente alle gocce.

Non sappiamo quali rivenditori lo offriranno, a riguardo non sono arrivate indicazioni. Resta da capire anche se arriverà anche la variante Dual SIM o meno.

Nel frattempo, però, sul web circola la voce che vuole Nokia pronta a presentare la prossima generazione già nel 2018.