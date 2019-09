Nokia 2720 trapela in rete a ridosso della presentazione dell'IFA

Nel corso del keynote in programma all'IFA di Berlino, Nokia con ogni probabilità presenterà il nuovo Nokia 2720, che è trapelato quest'oggi grazie ad un popolare leaker che ha svelato non solo le specifiche tecniche, ma anche alcuni render.

Stando alle informazioni pubblicate in rete, il Nokia 2720 Flip sfoggerà uno schermo da 2,8 pollici QVGA e sarà alimentato da un processore Qualcomm 205, accompagnato da 512 megabyte di RAM e 4 gigabyte di memoria interna. La batteria invece dovrebbe essere da 1500 mAh, ma chiaramente viste le dimensioni dello schermo ed il processore non esoso, potrebbe comunque garantire un'autonomia importante, in linea con gli altri Nokia.

A livello fotografico troveremo una singola lente posteriore da 2 megapixel, mentre il sistema operativo sarà ovviamente KaiOS 2.5.

La variante Dual-SIM del Nokia 2720 sarà disponibile nei colori nero e grigio. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 116,20 Euro, chiaramente al netto dei vari regimi fiscali che potrebbero modificare il costo finale per gli utenti.

Si tratta ovviamente di un feature phone, rivolto principalmente ai mercati emergenti. Tuttavia è da segnalare che negli ultimi anni questa categoria di prodotti ha comunque registrato un riscontro importante anche in nazioni come l'Italia, grazie all'effetto nostalgia.

Per restare aggiornati sulle novità in arrivo dalla fiera teutonica, vi invitiamo a restare su queste pagine.