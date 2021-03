Nokia 3.4 in sconto al minimo storico su Amazon ancora per poche ore

Oggi su Amazon potrete trovare Samsung Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G in offerta, ma potrebbero risultare fuori budget per alcuni. Per bilanciare il tutto, dunque, il sito di e-commerce ha lanciato una promozione per lo smartphone Nokia 3.4, il quale così facendo giunge al minimo storico registrato, ma solamente per poche ore.

Lo sconto in questione, infatti, una volta che vi recherete nella pagina dedicata al Nokia 3.4 mostrerà la scritta di termine entro qualche ora, ovvero alle 23:59 di oggi 16 marzo 2021. Per quanto concerne la cifra, si passa dai 145,90 Euro di listino a 119,90 Euro per un calo di 26 Euro esatti o del 18%, comunque pagabili a rate secondo il piano offerto da CreditLine di Cofidis.

Per quanto concerne la spedizione, Nokia 3.4 risulta venduto e spedito da Amazon stessa, dunque, si è in una botte di ferro; inoltre, nel caso lo acquistiate almeno tre ore prima della scadenza della promozione lo potrete ricevere domani stesso senza costi aggiuntivi, ma solo se siete utenti iscritti al piano Prime.

Ma parliamo un attimo delle specifiche tecniche: si tratta di uno smartphone con display HD+ da 6,39 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM, 64GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512GB tramite microSD, batteria da 4000 mAh, tripla fotocamera posteriore (13 megapixel + 5 megapixel ultra grandangolo + 2 megapixel profondità) e una singola lente frontale da 8 megapixel.

Paragonato a negozi come Euronics, il prezzo è certamente conveniente: nella famosa catena, infatti, lo stesso Nokia 3.4 risulta disponibile al prezzo di listino di 179 Euro IVA inclusa. Insomma, un’offerta davvero imperdibile per chi è a caccia di uno smartphone low-cost senza alcuna particolare esigenza.

Altro smartphone in sconto su Amazon è Motorola Edge, disponibile al 51% in meno.