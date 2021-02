Nokia 3650 con tastiera tonda potrebbe tornare sul mercato nel 2021 in chiave moderna

Nokia potrebbe fare ritornare in auge un caro vecchio amico di molti utenti che, nel corso dei primi anni 2000, sono entrati in possesso dell’iconico telefono dal design decisamente unico con tastiera circolare: il modello Nokia 3650. HMD Global, infatti, starebbe pensando di rilanciarlo nel corso del 2021 con una variante più moderna.

Secondo quanto riportato dai colleghi russi di Mobiltelefon, l’azienda finlandese vorrebbe proseguire con il ritorno ai telefoni ormai considerati vintage – come ha fatto con il Nokia 3310 nel 2017 – e riproporre il Nokia 3650 uscito nel 2003, ben 18 anni fa.

L’effetto nostalgia, l’onda che Nokia starebbe cavalcando ultimamente con diversi modelli, sarebbe il punto forte dell’intera linea. Di conseguenza, il design non dovrebbe cambiare troppo: display da 2.1 pollici, fotocamera singola posteriore, batteria da 850 mAh nel caso del modello più vecchio. La nuova versione potrebbe introdurre uno schermo più grande, un sensore più potente e interfaccia KaiOS al posto del caro vecchio sistema operativo Symbian 60.

Trattandosi di semplici indiscrezioni, il consiglio rimane quello di prenderlo con le pinze. In ogni caso, quanto potrebbe essere efficace il lancio di un prodotto come questo al giorno d’oggi? Basterà la nostalgia per i vecchi tempi a renderlo un successo o, comunque, a garantire un buon numero di modelli venduti? Sarà certamente interessante capirlo in futuro.

Intanto Nokia ha lanciato il nuovo modello entry-level Nokia 5.4, pensato per competere con altri budget phone grazie soprattutto al progetto Android One.