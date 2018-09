Nokia 5.1 arriva da oggi in Italia: si parte da 249 Euro

HMD Global, il marchio licenziatario del brand Nokia, ha annunciato oggi la disponibilità italiana del Nokia 5.1, lo smartphone compatto della linea che si unisce ai già disponibili Nokia 2.1 e Nokia 3.1, già commercializzati in Italia da qualche settimana.

Caratterizzato da una scocca unibody in alluminio serie 6000, il dispositivo è perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33 stadi, per offrire una finitura satinata e una piacevole sensazione al tatto. Nokia 5.1 presenta un display più ampio di 0,3” in un corpo più stretto di 2mm con una maggiore attenzione ai dettagli, come l'armonizzazione dei bordi arrotondati sulla cornice dello schermo con gli angoli del telefono.

Basato su un nuovo processore octa-core MediaTek Helio P18 da 2.0 GHz, Nokia 5.1 offre prestazioni più rapide e potenti del 40% rispetto alla generazione precedente, consentendo creatività, modifiche e multitasking senza sforzo.

Nokia 5.1 è disponibile nella versione da 3GB di RAM e 32GB di storage in tre colori classici: copper, blu temperato e nero, al prezzo di 249 Euro.

Nokia 2.1 invece ha un prezzo di 129 Euro ed è disponibile nei colori blu/copper, blu/silver e grigio/silver. Nokia 3.1 può essere acquistato nelle varianti blu/copper, nero/cromato e bianco/iron, nella configurazione con 2 gigabyte di RAM e 16 gigabyte di storage a partire da 169 Euro.

Tutti e tre gli smartphone saranno aggiornati ad Android P, come annunciato in precedenza dalla stessa società.