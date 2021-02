Nokia 5.4 arriva in Italia: prezzo e scheda tecnica dello smartphone

Qualche settimana dopo l'annuncio per l'Italia di Nokia 1.4, torniamo a trattare su queste pagine le novità per quel che concerne lo storico brand. Infatti, è approdato sul mercato nostrano il nuovo smartphone Nokia 5.4.

Quest'ultimo è stato messo in vendita mediante il portale ufficiale di Nokia, che lo propone a un prezzo di 199 euro. Le colorazioni disponibili sono quelle Dusk e Polar Night. In ogni caso, sicuramente i più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che Nokia 5.4 era già stato annunciato a dicembre 2020.

Per quel che concerne la scheda tecnica dello smartphone, troviamo uno schermo IPS da 6,39 pollici con risoluzione HD+ e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 5MP + 2MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 4000 mAh. Non mancano 4G e sensore di impronte digitali presente posteriormente.

Insomma, Nokia ha lanciato in Italia un altro smartphone low cost che va a inserirsi nell'affollata fascia sotto i 200 euro, dove sono presenti molti altri validi concorrenti. Riuscirà Nokia 5.4 a "farsi largo" tra questi ultimi? Staremo a vedere.