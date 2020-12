Nokia 5.4 ufficiale da gennaio: nuovo pretendente al trono di budget phone?

Sono ormai passati quattro anni dal ritorno, in punta di piedi, di Nokia nel mondo degli smartphone dopo il fallimento del progetto Windows Phone. Di recente le due aziende, Nokia e Microsoft, hanno siglato nuovi accordi, che però non riguardano il mondo degli smartphone, bensì l'IoT e l'intelligenza artificiale.

Attualmente la casa finlandese conta un'ampia gamma di cellulari, tra cui il recentissimo Nokia 5.3, il cui lancio, a marzo 2020, è stato a dir poco travagliato, per via delle difficoltà logistiche dovute a Covid-19. Ed è proprio su quest'ultimo modello che Nokia ha messo le mani, apportando numerose modifiche, con il lancio di Nokia 5.4.

Il nuovo smartphone di fascia media si presenta quasi inalterato sul retro ma con una nuova gamma colori, ora disponibile in blu e viola scuro. Sul frontale abbiamo un generoso display da 6.39 pollici HD+ con foro per la camera frontale, un comparto fotografico estremamente migliorato, passando dai 13MP di marzo ai 48MP del nuovo modello sul posteriore e una frontale da 16MP. Numerose sono le implementazioni anche lato software, per quanto riguarda il lato fotografico: audio spaziale, modalità cinema a 24fps in 21:9, EIS e modalità video FullHD a 60 frame al secondo.

Sotto il cofano troveremo l'ampiamente rodato Snapdragon 662, già visto su POCO M3, con i canonici due tagli di memoria disponibili, 4/64GB e 6/128GB, accompagnati da uno slot di espansione microSD. Lato autonomia troviamo una batteria da 4000mAh con supporto a ricarica da 10W, che dovrebbe assicurarci di arrivare a sera senza problemi.

Ovviamente a bordo troveremo Android 10, trattandosi di un terminale del progetto Android One, con supporto garantito per almeno due major updates e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

In Europa, Nokia 5.4 arriverà nella seconda metà di Gennaio, a un prezzo consigliato di 189€ per il taglio 4/64GB. La casa madre garantisce che la distribuzione sarà pressoché globale.