Nokia 6.2 e 2720 Flip disponibili da oggi in Italia

HMD Global annuncia oggi la disponibilità in Italia dei nuovi Nokia 6.2 e Nokia 2720 Flip, entrambi presentati durante il panel dell'IFA di Berlino.

Il Nokia 6.2 è disponibile nella colorazione nera con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage al prezzo di 259 Euro. A livello di scheda tecnica troviamo tre fotocamere posteriori (16+8+5 megapixel) e la tecnologia PureDisplay, con l'HDR "Always-On". Il dispositivo è basato su Android One ed include uno schermo da 6,3 pollici LCD con notch a goccia, processore Snapdragon 636, 64 o 128GB di memoria interna, mentre sulla scocca frontale troviamo una lente da 20 megapixel. La batteria invece è da 3500 mAh.

Il Nokia 2720 Flip invece rappresenta la nuova versione del classico rivisitato, con 4G integrato, ed è basato su un design compatto e facile da usare, schermo esterno da 1,3 pollici e display da 2,8 pollici, pulsanti che consentono di navigare con facilità nell'interfaccia grafica, Google Assistant ed una batteria in grado di offrire un'autonomia di 28 giorni.

Inoltre, è anche presente un pulsante di emergenza per inviare un SMS con informazioni ICE ad un massimo di cinque contatto, come il luogo in cui ci si trova. Fronte software sono precaricati Whatsapp e Facebook, insieme ad altre app e giochi che possono essere scaricate da KaiOS.

Nokia 2720 Flip è disponibile in due colori: Nero e Grigio a partire da €99.